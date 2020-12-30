The following students were recognized for their efforts during the first marking period at Sussex Central High School in the 2020-2021 school year.
Seniors — High Honor Roll
Ailon Ortiz, Jennifer; Alban, Eleanor Catherine Bounds; Andree, Madison Marie; Angelini, Julianne Elizabeth; Ankrom, Mason Eric; Araya, Andrea Danielle; Barrios Lopez, Melody Rubi; Blades, Mallory Renee Elizabeth; Briddell, Aryanna Lanet; Cosbey, Alexis N.; Cross, Jasmine Elizabeth; Da Silva Barros, Keleyn Stefany; Delise, Ashley Autumn; Dennis III, Alton Lee; Felder Jr., Leondra; Figueroa, Jayden Lee; Forelus, Bethania; Gabriel-Niz, Karen Wendy; Gargano, Hannah Joely; Gootee, Jordan Lorne; Green, Kyle Joseph; Haines, Camryn Jenean; Handlin, Liana Elise; Hernandez Mejia, Mariela Dalila; Herrera Hernandez, Cinthia Vanessa; Hickman, Kailee Nicole; Hines-Ringgold, Jaequan LaMonte; Hudson, Tyler Zachary; Jerezano Trochez, Reina Michel; Keeler, Camden Jaret; King, Dylan Robert; Layfield, Macy Mckenna; Lewis, Jessica Lynne; McCray, Na’Zhae Brenda; McCready, Alyssa Mae; Mejia-Ortiz, Luis Gerardo; Napoleon, Kenisha Joanne; Perez Hernandez, Katherine Daniela; Pulido-Escalante, Carlos Raul; Ramirez-Martin, Casandra Melina; Ramirez-Santos, Jason Santiago; Rodriguez-Rodriguez, Gabriela Alexandra; Ruckle, Kinsie T. Alexandria; Sandoval-Sandoval, Jacqueline Lizbeth; Seiler, Johanna Alexis; Smith, Penn Maxwell; Snipes, Andriah Leardis; Sosnoski, Tyler Patrick; Spaccarelli, Ethan James; Stratton Jr., Phillip Dashawn; Street Jr., Patrick Lee; Taylor, Lillian Elizabeth; Tijerina, Rebecca Hazel; Timmons, Asher Andrew; Toomey, Alicia Nicole; Tranfaglia, Kyle Robert John; Truitt, Katelyn Marie; Truitt, Novie Tekoa; Truitt, Sophie Moriah; Tung, Victor; Tunis, Austin Michael; Valencia, Kendall Lauren; Whitman, Emily Noel; Wilson, Megan Elaine; Wisseman, Alexis A.; Witke, Tina Marissa; Wootten, David Michael.
Seniors — Honor Roll
Bartolon Martin, Nelson; Branco, Annabelle Elizabeth Patricia; Brewington, Emma Jayde; Briggs Jr., William F; Browne, Aiden Joseph; Budynkiewicz, Summer L; Cannon, Tessa Morgan; Cassidy, Gavin Thomas Kieran; Chandler, Cole David; Chilel Niz, Liliana Sofia; Collins, Caden Blake; Connor, Emily Marie; Crozier, Mackenzie Nicole; Dennis, Hailey Patricia; Dias Bustillo, Daniela Nicole; Doughty, Antonio James; Fleetwood, Rebekah Marie; Flores, Abrahan; Ford, Grace Marie; Fox, Kiley Gabrielle; Gray, Abbigail Lynn; Greenlee, Michael; Hall, Kylee Maree; Heinicke, Jacob William; Herrera Hernandez, Lesly Viridiana; Hopkins, Ja’Nasia India La’Niya; Jester, Cole Allen; Johnson, Brandon Allen; Juarez-Cruz, Michelle Ariana; Keller, Michael Paul; Lee, Treasur CarRon; Limage, Henrique Leroi Kymarle; Lopez Garcia, Karla Yaneth; Lopez-Perez, Jairo Abimael; Luffman, Elizabeth Renee; Mariner, Jackson Robert; McGee II, Sean Kendrick; McKirby V, Andrew Joseph; Messick, Samantha Katherine; Meyers, Sarah Evelyn; Moore, Bridget Ann; Moore, Nathaniel Grayson; Munoz, Carolyn Elizabeth; Nichols, Marquise Raheem; Nickerson, Ashley Nicole; Ortiz Arias, Alberto; Ottinger, Madison Marie; Otwell, Tatum Riley; Palokas, Asher James; Perez-Perez, Yeili Guisel; Phillips, Kelly Ann; Pulido-Escalante, Carla Edith; Purnell, Shammond Zire; Pyle, Adrianna Dorothy; Radcliffe, Andrew Joseph; Reinford, Raven Skye; Roblero-Velasquez, Derli; Roman Pinzon, Leslie Anabely; Roney, Elijah Emmanuel; Saquic Pretzintzin, Yeferson Isaac; Satchell-Harmon, Javontai’ Keryan; Schaeffer, Mackenzie Brooke; Schmidt, Aislinn Kendall; Sebastian-Martin, Zuleima Yanira; Silkworth, Taylor Elizabeth; Smith, Joshua Jamal Jalyn Cordel Terrence; Smith, Rebekah Joy Ji; Townsend, Alexia Nicole; Warrington, Jade Elizabeth; Webb, Skylar Haven; Williams, Joshua Emmanuel; Wilson, Jeremiah Micah; Witke, Tyrell Joshua.
Juniors — High Honor Roll
Anderson, Brenden Conway; Bartolon-Garril, Luis Perfecto; Benton, Gage Alexander; Blackham, Violette Nicole; Blewitt, Bailey Rebecca; Bobak, Grace Marie; Bristow, Angel Leann; Burtson, Ryan Joseph; Ceylan, Melanie Selime; Collins, Hannah Raene; Cope, Caden Lee; Diego-Antonio, Veronica; Dutton, Jackson Tull; Edwards, Aakailya Netalya; Gartman, Jack Murphy; Gigante, Ian Andres; Gutierrez-Chicas, Katerine Julieth; Harris, Trinity Nicole; Hart, Rylee J.; Hidalgo-Barrios, Stephanie Anai; Kim, Jiseop; Lewis, Brandi; Lopez-Juarez, Allison Dianna; Lopez-Perez, Sujeidi Carin; Lucas-Lopez, Kevin Israel; Mahan, Diamond Jade; Martin-Sandoval, Fredi; Mason, Cade Agustin; Moore, Megan Elizabeth,;Nasir, Iman; Ortiz-Ramirez, Jordy Randy; Perdue, Bayleigh Katherine; Perdue, Bethany Lucille; Perez-Vasquez, Giovanni; Perez-Vasquez, Hugo; Pusey, Kalyn Ryan; Ramon-Rendon, Joanna; Reyes, Carla Janet Riddle, Keith D.; Roman Pinzon, Jaqueline Mishel; Sullivan, Michael James; Terry, Laicie Ann; Vandercapellen, Erik Reilly; Velasquez-Gonzalez, Shellie Brisaida; Ventura-Velasquez, Kelvin Ivan; Wilkins, Jarret Tyler.
Juniors — Honor Roll
Abbott, John Gunnar; Amankwaa, Bryttnei Afua; Austin, Mickayla Marie; Baker, Jase Caden; Benfer, Emily Faith; Bohenick Jr., David Frank; Brogan, Leilani Grace; Bryan, Braxton Chase; Burton, Jaden Nashon; Calixto Coconi, Ingrid; Ceballos, Caleb Daniel; Cox, Hailey Grace; Cutchin, Lily Ann; Denning, Kali Joy; Dennis, Lauryn Rose; DiMattia, Emma-Lou Elizabeth; Donaway, Daxton B.; Erskine, Bailey Michelle; Escalante-Barrios, Danny Jason; Evick, Katelyn Nicole; Febre, Sean Paul Ivan Mata; Felipe Ramos, Dilma Marileni; Feltz, Thomas Duncan; Fox, Shayla Rae; Gardner, Zimir Jermaine; Givans, Jada Brie; Guagliardo, Makayla Dawn; Harmon, Levin Matthew; Harmon, Peyton Riley; Hernandez Dominguez, Manuel; Hollins, Tyler Matthew; Hurst, Alayajia Zy-Airah; Johnson, Zachary Matthew; Jones, Mya Kelly; Lopez Gomez, Oscar Alexander; Lopez Lopez, Sonia Esmeralda; Lopez-Ortiz, Elisa Brenda; Lynch, Hannah Marie; Mathis, Jefferson Ellis; Matthews Jr., Andre Noah; McTeer, Madelynn Dawn; Messina, Makenna Marie; Mihalics, Lucian Alexandr; Morales-Morales, Jeconias; Morales-Ortiz, Delgy Adaly; Olah, Sebastian Gabriel; Orobono, Krista Isabella; Palma-Ceballos, Deborah Elisabet; Paxtor-Morales, Amy Margaret; Ramos-Perez, Jair Yovanni; Ramseur, Janece Ja’Lynn; Reid, Brenya Nyana Bennea; Richmond, Torrie Lynne; Rios-Perez, Angeles Sugey; Rispoli, Mikayla Amore; Roblero-Deleon, Sandi Darlene; Roblero-Perez, Ricardo; Roblero-Roblero, Edwin Anthony; Rodriguez-Costa, Diego David; Roman, Edwin; Roth, Corin Marie; Ryan, Alexandra Rose; Sabia, Sierra Marie; Shiflet, Paige Rylea; Smith, Savanah Rian; Stuart, Lilly Jade; Tarr, Devin Jackson; Taylor, Rhyne Faye; Thomas, Emani Jabriele; Tiano, Giuseppe Roberto; Tidwell, Harley Savannah; Vail-Ramirez, Melvin Anibal; Velasquez-Garcia, Jordan Kenneth; Velasquez-Mazariegos, Jerry Edson; Verosko, Kaylee Danielle; White, Kaitlyn Brianna; White, Nathanial Lee.
Sophomores — High Honor Roll
Anderson, Sean Patrick; Bieber, Marissa Marie; Cabrera, Andrea Elizabeth; Camper, Kamryn Noelle; Carey, Daykhi Kweli; Charles, Wyatt Lemuel; Chavez, Malaine Janell; Cole, Joslyn Marie; Cruz-Maria, Emily; Cullen, Eva Christina; Dixon, Rylee Nicole; Dorey, Brandon Tyler; Fagundes-Rocha, Michael Augusto; Fox, Olivia Elizabeth; Garcia-Gonzalez, Abner Robinson; Gomez Zacarias, Brizeida Ezmeralda; Gomez-Bartolon, Ruth Noemi; Harmon, Matthew Ryan; Jackson, Carissa Lynn; Kemp, Grace Marie; King, Austin James; Lopez Mendez, Johnny David; Luckey, Veronica Kathryn; Manson, Jandra Lynn; McGee, Kyleigh Annette; Megginson, Katelynne Grace; Moore, Chandler William; Morales, Olivia Mei; Morris Jr., Troy Benjamin; Nicolas, Fabrice Daniel Rosmchel; Olivieri, Connor J.; Patel, Haiya; Payne, Kamryn Leigh; Peterson, Oriana Gabrielle; Polk, Jadyn Alexis; Ramirez-Antonio, Elizabeth Natalia; Rementer, MacKenzie Jayne; Robledo, Kailey Lezeth; Roblero-Morales, Carla Sofia; Robles, Daniella A; Roe, Kaleb Jayson; Rogers, Cole Kenneth; Ruiz-Estrada, Kevin Alexander; Sellers, Gabriel Boyd; Sockriter, Kameron Reese; Thens, Brian Louis; Tomlinson, Alexia Marie; Van Hauter, Carrie Elizabeth Kay; Ventura, Jesse; Villareal, Mary Julienne Fernandez; Walker, Emma Claire; Warren, Jane Margaret; Wright, Breyden Michael; Zhu, Sherly; Zolocsik, Thomas Raines.
Sophomores — Honor Roll
Arbeene, Allison Marie; Arbeene, Brittany Lee; Austin, Jolene Rae; Ayres, Dayanairra Torshay; Barger, Jayden Nicholas; Beck, Nicki James; Brittingham, Jonathan Cole; Bryant, Devon Darian-Christopher; Buckley, Jacob Paul; Butler, Melleca Vonceia; Carmona-Miranda, Travis DeJesus; Connor, Patrick Joshua; Copes, Nakiya Sabree-Denyse; Cruz-Osorio, Magali; Curtis, Kaden Trey; Curtis, Ta’maya Lynell; Darmstadter, Blair Addison; Decker, Abigail Marie; Dement, Joshua Jason; Dempsey, Madelyn Brooke; Dominguez Jr., Juan Luis; Durasky, Ashley Virginia-Christine; Flowers, Nathan Allen; Geissinger, Evan Matthew; Gilces, Josefina Carmiana; Gonzalez-Miguel, Marilyn Ivy; Hall II, Garney Jamison; Hammen-Smith, Gabriel Isaiah; Hayes, Preston James; Hellens, Cameron Robert; Hellens, Wyatt Wayne; Hernandez, Carlos Luis; Hernandez-Barrios, Vanessa; Hill, Cameron Alexander; Holden, Jocelyn Taylor; Houseman, Elizabeth Tyler; Hughes, Luke Andrew; Imhoff-Bates, Thomas Benjamin; Johnson, Amelia Marie; Johnson, Olivia Ashley; Juarez Ros, Manuel Alejandro; Justice, Ella Joan; Kelsic, Tatiana Annae; Kepley, Zachary Martin; Killian, Kevin Alexander; Knight, Evan Michael; Layfield, Cody Benjamin; Ledsome, Grayson Alexander; Locklear, Emma Elizabeth; Mack, Lillyann Olivia; Megee, Kalib James; Mejia-Ortiz, Yasmin Victoria; Micielli, Sophia Stacia; Morales-Chaj, Arilin Sarai; Murray, Ma’Ryka Lanaye; Neal Jr., Ivan Deran; Ortiz-Perez, Kathy Regina; Ortiz-Uscanga, Yelitza; Passwaters, Hannah Rae; Pastora, Jair Diaz; Perez-Ortiz, Edwin Yordi; Potts Jr., Nicholas; Powers, April Elizabeth; Pulice, Alexa Sheridan; Pyle, Britney Ann; Richie, Chelsea Elizabeth; Robinson, Ryder James; Roblero Mazariegos, Sherlyn Hiromi; Roblero-Chavez, Ingrid Rosmin; Rodriguez-Jerez, Jordan Daniel; Ronkette, Cody; Smith, Matthew Robert; Smith, Zachary Adam; Smitley, Madison Lee; Sockriter, Hayley Jo; Solomon, Hazel Gumilan; Statler, Garrett William; Steen, Jaxon Reif Mumford; Sweeten, Lillian Mackenzie; Thomas, Anastasia May; Tucker, Colin Shane; Turner, Nicole Renee; Wescott, Nellieona Anniemae; White, Kyle Robert; Wilkerson, Blake Allen.
Freshmen — High Honor Roll
Ables, Nicholas Matthew; Albano, Ava Karen; Anderson, Kiersten Ansley; Bartolon Morales, Melissa; Belfont, Kayla Anne; Benchoff, Harold Clarke; Blanco-Gonzalez, Danahi; Bunting, Brayden Zachary; Burkett, Taylor Nicole; Burnett, Morgan Ciara; Burroughs, Noah Cameron; Cax-Perez, Maria Angela; Cifuentes-Gutierrez, Ashley Judith; Clarke, Connor Matthew; Conrad Jr., Jo E. Sterling; Crozier, Riley Brynn; Cruz-Soler, Sury; Davis, Takyla Ariahna Manay; De Souza Pinheiro, Nubia Cypreste; Dukes, Peyton Elizabeth; Escobar-Lopez, Jackelyn Lidya; Finocchiaro, Rilee Nicole; Floyd, Naomi Renee; Gartman, Molly Kathleen; Gomez Bartolon, Delsy Elizabeth; Green III, James Leslie; Hassler, Catherine Marie; Hastings, Jasmine Ann; Hearn, Madison Sienna; Hellard, Joseph William; Hunt, Jasmine Monique; Jacko, Kayla Brooke; Jones, Nina Alana Janelle; Jones, Payton Ann Marie; Kilgo, Rosaria Siena; Knapp, Abigail Hope; Ledsome, Wyatt Christopher; Lopez-Cotoc, Kelsey Fannely; Lopez-Renoj, Yamileth Anahi; Marshall, MaryJane Rose; Martinez-Gonzalez, Angel; Marzullo, Olivia Lorraine; Mejia-Santizo, Helen Vanesa; Mejia-Vasquez, Eileen; Mendoza Vicente, Kimberly Adamaris; Moore, Nataleigh Ruth; Morales Chun, Carlos Daniel; Murray, Chase Russell; Negron, Justin Caleb; Nguyen, Phuc Thien; Osorio-Perez, Jasmine; Peden, Jace Thomas; Perez-Rivera, Lenny Adilson; Perez-Velasquez, Bradly Yovani; Pride, Aniyah Simone; Pritchett, Bekah Lee Hope; Rivas Soto, Ariana Daniela; Rodriguez, Kyler Davis; Sandoval-Ramos, Helen Sulemya; Savage, Talan Michael; Sheridan, Leah Marie; Shirey, Anderson Philip; Short, Danielle Erin; Silva, Brenda Almeida; Slater, Jay’Lyn Lashay’e; Sontay-Pelico, Lindsey Michelle; Street, Brandin Lee; Velasquez-Soto, Elvi; Wagner, Matthew Connor; Wilkins, Mollie Gray; Witke, Ronald Aaron; Yosko, Savannah Michelle; Zunun-Velasquez, Elioani Shari.
Freshmen — Honor Roll
Alvarado-Ortiz, Yahir Alexander; Anderson, Jeremy David; Ascencio-Maravilla, Ervin Gudiel; Benton, Savannah Ann; Berner, Jake Ryan; Brockbrader, Zane Mikel; Bruch, Kirra Elizabeth Dawn; Buckley, Samantha Rose; Bush, Emily Mae; Cannon, Gabriel Lee; Carrera, Leilani; Carrera-Loor, Yazline Ivonne; Castillo-Molina, Daphnne Nineth; Clobes, Caleb Michael; Collins, Alexa Nicole; Cross, Kahlel Joseph; Davis, Alyza Brooke; de Leon-Ortiz, Sheili Apolonia; Dutton, Jacob Walker; Encarnacion, Keith Raymond; Esposito, Michaela Reeann; Farkas, Kaden Nicholas; Fink Jr, Joshua James; Garcia-Roblero, Edder Ociel; Gleaton, Kira Jane; Gomez Martin, Ana Marimar; Gomez-Lopez, Liliana; Gonzalez-Velasquez, Luis Yobani; Gudino-Ponce, Leslie Jacqueline; Gutierrez Fuentes, Deyvi Yaneth; Harris, Ne’Vaeh Divine; Henry Jr., Jonathan Lee; Hernandez Lopez, Keychaly; Hickman, Zachary William; Jarvis, Emidio Richard; Jimendez-Jimenez, Ferdy Aldo; Juarez Esteban, Erlinda Estefania; Kennedy, Rez Brandon; Lancaster, Jacey Morgan; Laurie, Blaine Edward; Layfield, Madge Marie; Lewis, Landon James; Lineweaver, Jayna Destani; Lopez-Chilel, Adriana Carmelina; Lopez-Roblero, Jason Josue; Lynch, Jillian Faith; Maisano, Jeremy James; Martin-Chavez, Rosa Marisol; Martin-Perez, Miguel Angel; Martinez-Velasquez, Eric Alexander; Marx, Max Joseph; Marzullo, Carmela Marie; Mattos, Hayden William; Mazariegos-Lopez, Jordy; McBride-Allen, Marcus Jamal; McCabe, Caleb Michael; McKee, Carly Alexis; Mendez-Reyes, Willey Yandel; Mendoza-Perez Jr., Teodoro; Miller Cordrey, Mikayla Ryan; Nathan, Zaniyah Carlaijah; Niz-Lucas, Mariela Damaris; Norwood, Bryant Shamir; O’Day, Thomas Cash; Orobono, Franco James; Orth, Andrew James; Ortiz Diaz, Carlos Oliverio; Ottinger, Hayden Seth; Parker, Ryan Matthew; Perez Bravo, Sheyly Yasmary; Perry, Hannah Rose; Pierre-Louis, Christopher; Pride III, James Major; Pusey, Dylan Ronald; Ramirez-Lucas, Ashley Balvina; Ramirez-Mendez, Rocio Yesenia; Ramos Ruiz, Nakiarys Amaia; Roblero, Jeff; Roehrich-Frank, Jack Richard; Showard, Kaley M; Steele, Landon Blake; Stevens Jr., Shawn Duval; Stong, Samantha Lee; Sturgis, To’mya Kamia; Tarr, Damien Alekzander; Taylor, Anthony Sakai Eldre; Timmons, Kassi Elizabeth; Velasquez Vicente, Elvis Ronaldo; Velasquez-Chilel, Mileydi Anayeli; Velasquez-Garcia, Jeffri Frainner; Velasquez-Gonzalez, Charlotte Lizbet; Walla, Erik Joseph; Weldon, Allison Jenna; Weldon, Austin James; Wells, Madison Leigh; Wescott, De’Nella Shanay; Wilkins Jr., Mark Keith; Williams, Dejour Taevon-Nasir; Yoc-Perez, Marta Julia.